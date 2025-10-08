Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ксения Синицына выиграла чемпионат Москвы, Захарова — вторая

Фигуристка Ксения Синицына, тренирующаяся под руководством Светланы Пановой, выиграла соревнования в женском одиночном катании в рамках чемпионата Москвы.

Синицына набрала за две программы 209,38 балла. В произвольной программе она исполнила двойной аксель, каскады тройной флип-двойной тулуп, тройной лутц-тройной тулуп, секвенцию тройной-лутц-двойной аксель-двойной тулуп, а также тройные риттбергер, сальхов и флип.

Второе место на турнире среди женщин заняла Мария Захарова с суммой баллов 198,47. Елизавета Куликова замкнула тройку призёров, набрав 194,69 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Москвы. Женщины. Итоговые результаты:

1. Ксения Синицына – 209,38;
2. Мария Захарова – 198,47;
3. Елизавета Куликова – 194,69;
4. Софья Важнова – 184,52;
5. Мария Мазур – 181,74;
6. Елизавета Медведева – 167,47;
7. Мария Гоголева – 161,77;
8. Ирина Мигаленя – 159,34;
9. Мария Парамонова – 153,38;
10. Анастасия Лесницкая – 147,76.

