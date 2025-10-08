Александра Трусова восстановила тройной лутц

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) Александра Игнатова (Трусова) восстановила один из самых дорогих и сложных тройных прыжков фигурного катания — тройной лутц. Фигуристка поделилась кадрами исполнения прыжка в своих соцсетях.

В августе 2025 года Трусова впервые стала мамой. У неё родился сын Михаил. Отцом ребёнка является фигурист Макар Игнатов, за которого Трусова вышла замуж летом 2024 года.

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), бронзовым призёром чемпионата мира (2021), Европы (2020), победительницей этапов серии Гран-при. Она является первой в мире женщиной, прыгнувшей на Олимпийских играх пять четверных прыжков.