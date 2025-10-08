Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александра Трусова восстановила тройной лутц

Александра Трусова восстановила тройной лутц
Комментарии

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине (2022) Александра Игнатова (Трусова) восстановила один из самых дорогих и сложных тройных прыжков фигурного катания — тройной лутц. Фигуристка поделилась кадрами исполнения прыжка в своих соцсетях.

В августе 2025 года Трусова впервые стала мамой. У неё родился сын Михаил. Отцом ребёнка является фигурист Макар Игнатов, за которого Трусова вышла замуж летом 2024 года.

Трусова является двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019), бронзовым призёром чемпионата мира (2021), Европы (2020), победительницей этапов серии Гран-при. Она является первой в мире женщиной, прыгнувшей на Олимпийских играх пять четверных прыжков.

Материалы по теме
Видео
Александра Трусова сообщила о восстановлении двойного акселя после родов
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android