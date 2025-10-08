Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мухортова и Евгеньев рассказали, есть ли у них традиции после победных стартов

Мухортова и Евгеньев рассказали, есть ли у них традиции после победных стартов
Аудио-версия:
Комментарии

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, поделились, какая у них традиция после победного соревнования.

— Есть ли у вас какие-то традиции после победного старта?

Евгеньев: Хочу выспаться просто.

Мухортова: Ну да, отдохнуть на следующий день. Это вот вся традиция.

Евгеньев: Да, у нас завтра выходной, а послезавтра уже поезд в Питер, поэтому сейчас постараемся максимально отдохнуть, чтобы уже к субботе-воскресенью были готовы снова идти в бой.

— А не тяжело ли вам будет из-за такой интенсивности?

Евгеньев: Посмотрим! Мы в первый раз так делаем и думаем, что справимся.

Мухортова: Всё равно мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере? — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Анастасия и Дмитрий набрали 196,58 балла на чемпионате Москвы и заняли первое место.

Материалы по теме
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Рейтинг
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android