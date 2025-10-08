Мухортова и Евгеньев рассказали, есть ли у них традиции после победных стартов

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, поделились, какая у них традиция после победного соревнования.
— Есть ли у вас какие-то традиции после победного старта?
Евгеньев: Хочу выспаться просто.
Мухортова: Ну да, отдохнуть на следующий день. Это вот вся традиция.
Евгеньев: Да, у нас завтра выходной, а послезавтра уже поезд в Питер, поэтому сейчас постараемся максимально отдохнуть, чтобы уже к субботе-воскресенью были готовы снова идти в бой.
— А не тяжело ли вам будет из-за такой интенсивности?
Евгеньев: Посмотрим! Мы в первый раз так делаем и думаем, что справимся.
Мухортова: Всё равно мы же делаем на тренировке эти прокаты. Почему бы не выступить при зрителях в соревновательной атмосфере? — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.
Анастасия и Дмитрий набрали 196,58 балла на чемпионате Москвы и заняли первое место.