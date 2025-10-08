Мухортова и Евгеньев оценили выступление в ПП на победном для них чемпионате Москвы

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, соревнующиеся в парном катании, оценили своё выступление в произвольной программе на чемпионате Москвы.

— Что можете сказать о сегодняшнем прокате?

Евгеньев: Как сказала Софья Николаевна Киташёва: «Можно побыстрее ехать». В чём мы с ней, конечно, согласны. Несмотря на то, что достаточно неплохо сделали элементы, лично я недоволен именно тем, что чуть-чуть не хватило нам скорости. Хочется, конечно, поразмашистей, пообъёмнее всё делать.

Мухортова: Над чем мы уже начнём скоро работать.

— А почему случилась помарка на комбинации?

Евгеньев: Наверное, перенервничал за Настю, потому что не помню, когда вообще на тренировках в этой комбинации совершал какие-то огрехи. Вообще не помню. И, наверное, это можно спихнуть просто на глупую случайность. Хорошо, что случилось здесь, а не...

Мухортова: Хорошо, что вылезло это тут как можно раньше, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.