Главная Фигурное катание Новости

Мухортова: Главный вывод по итогам старта? Можем, когда хотим. Будем чаще хотеть

Мухортова: Главный вывод по итогам старта? Можем, когда хотим. Будем чаще хотеть
Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, рассказали, какой вывод сделали для себя после победы на чемпионате Москвы.

— Что в целом думаете о своём выступлении на турнире?
Анастасия: Довольны, что у нас получилось сделать все элементы на более-менее хорошем уровне. Довольны, как ехали по эмоциям, по хореографии.
Дмитрий: Да, давно мы не косячили в короткой программе. Весь прошлый сезон — все короткие программы, кроме Кубка Первого канала, у нас были почти идеально чистые. И вот эта ошибка, которая вчера была допущена, можно сказать, нас взбодрила.
Анастасия: Разозлила.
Дмитрий: Да, по-спортивному разозлила и дала нам силы сегодня выступить так, как мы выступили.
Анастасия: Дала нам силы, которые мы правильно применили.

— А тренеры что вам сказали после выступления?
Анастасия: Тренер нас похвалил, подбодрил, сказал, что молодцы.

— Какой главный вывод вы можете сделать по итогам этого соревнования?
Анастасия: Можем, когда хотим. Будем чаще хотеть, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

