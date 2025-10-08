Чемпионка Европы Петрыкина взяла паузу в соревнованиях по медицинским показаниям

Чемпионка Европы по фигурному катанию эстонка Нина Петрыкина взяла перерыв от соревнований по состоянию здоровья. Об этом спортсменка сообщила у себя на странице в соцсети.

«Мной и моей командой было принято решение взять небольшую паузу в соревнованиях, пока я прохожу некоторые медицинские обследования. Жду не дождусь, чтобы скорее вернуться. Ваша Нина», — написала Петрыкина на своей странице в соцсети.

Петрыкина является первой эстонской фигуристкой, завоевавшей золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию (2025). Она также является трёхкратной чемпионкой Эстонии и серебряным призёром этапа Гран-при Skate America.