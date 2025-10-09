Скидки
«Круто выступать дома, на своём катке». Эгадзе — о настрое перед турниром в Тбилиси

Комментарии

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, рассказал о своих эмоциях перед турниром Trialeti Trophy, который пройдёт с 9 по 11 октября в Тбилиси.

«Невозможно описать, что значит для Грузии новый современный каток. Я всё детство в Тбилиси тренировался на площадке 20 на 20, где даже заливочной машины не было – снег просто валиком разравнивали. Может, теперь больше детей придёт заниматься в нормальные условия.

В Грузии становится всё больше фанатов фигурного катания. Здорово, что теперь у них есть возможность посмотреть соревнования, не выезжая в другую страну.

Я даже не представлял, как круто выступать дома, на своём катке. Я настолько счастлив, что даже не нервничаю. Ещё приятно, что могу показать родной город фигуристам, с которыми мы обычно встречаемся на других турнирах. Теперь хочется провести у нас и этап Гран-при, и чемпионат Европы, и Олимпиаду, и какие-нибудь межгалактические Игры. В Тбилиси всем понравится», – приводит слова Эгадзе Sports.

Эгадзе является чемпионом Грузии, победителем мемориала Дениса Тена (2022), победителем турнира Cup of Austria (2021).

Комментарии
