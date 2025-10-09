Ученица Мишина Петрова рассказала о новой короткой программе от Авербуха

Ученица Алексея Мишина Агата Петрова рассказала о своей новой короткой программе, которую поставил Илья Авербух.

«Ощущения достаточно хорошие, рабочий прокат, есть над чем дальше работать. Новую короткую программу поставил Илья Авербух, потом дорабатывали её с Елизаветой Навиславской. Так и получился этот образ — это такая независимая девушка, которая спрашивает: «Кто решил, что мы, женщины, слабые?», утверждает, что девушки тоже сильные характером и духом, что они не уступают мужчинам.

Идея костюма — от наших тренеров, Софьи Самодуровой, Елизаветы Навиславской и Елизаветы Туктамышевой. Его сшила Мария Евстигнеева, ещё будем дорабатывать его немного», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новая короткая Петровой поставлена под песню Барбары Прави La femme.