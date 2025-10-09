«Она уже не такая детская». Самодурова — о программе Петровой от Авербуха

Чемпионка Европы и тренер в штабе Алексея Мишина Софья Самодурова рассказала о новой короткой программе своей подопечной Агаты Петровой.

«Агата ещё в процессе набора формы, главное было откатать чистенько, чтобы она почувствовала уверенность сейчас. Добавить нечего, она молодец сегодня, справилась. Подготовка шла по плану, первый сбор после отпуска был в Кисловодске, потом — в Беларуси, туда, к сожалению, не поехала, там были другие тренеры.

Почему решили сделать Агате такую короткую программу? Идея была от нашего хореографа Елизаветы Навиславской. Мне кажется, по характеру эта программа очень подходит Агате, она уже не такая детская, костюм достаточно деловой, все рады», — передаёт слова Самодуровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.