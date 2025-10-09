Скидки
Алиса Лью сообщила о возвращении короткой программы прошлого сезона

Чемпионка мира американская фигуристка Алиса Лью сообщила о том, что возвращает свою прошлогоднюю короткую программу для наступившего олимпийского сезона-2025/2026.

Короткая программа, изначально предназначенная для этого года, которую Лью показала на турнире Lombardia Trophy, была поставлена под композицию This Is How It Feels исполнителей D4vd и Laufey.

Поводом для изменения послужила трагическая история, случившаяся в Америке. 17 сентября в интернете появилась информация, что в автомобиле известного певца D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк) в Лос-Анджелесе обнаружили останки тела 15-летней девочки, пропавшей год назад. По делу до сих пор ведётся расследование.

Теперь же Лью будет кататься под трек Promise певицы Laufey. В профиле фигуристки на сайте Федерации фигурного катания США эти изменения уже указаны.

