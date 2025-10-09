Самоделкина: есть много тех, кто может сказать: ты толстая на льду, ты очень большая

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, рассказала о том, что тяжело переживает комментарии некоторых зрителей касательно изменений в её теле. По словам спортсменки, есть много тех, кто может сказать, что она выглядит толстой на льду.

«Я пока не считаю, что прошла этот период (взросление и пубертат), скорее, нахожусь в завершающей фазе. Это правда очень тяжело, в том числе психологически. Одно дело, когда твой тренер прямо говорит тебе о каких-то проблемах, не слишком заботясь, как прозвучат его слова. Это нормально и правильно: люди, которые делают одно дело, не должны друг другу врать. Но есть много тех, кто может запросто тебе сказать или написать в соцсетях: ты толстая на льду, ты очень большая.

Люди просто не могут понять, что иногда ты делаешь всё для того, чтобы удержать изменения того же тела, но далеко не всегда это получается. Все мы знаем поговорку Татьяны Тарасовой про «закрыть рот и не есть». В этом плане я перепробовала всё, что только было можно. Сейчас понимаю, что самое главное – наладить свой внутренний контроль, и над этим мы сейчас тоже постоянно работаем.

Чувствую, что собственный вес создаёт мне проблемы в освоении тройного акселя или четверного риттбергера? Я чувствую, что у меня достаточно сил, чтобы сделать оба прыжка. Если задамся целью прыгнуть их через неделю, точно это сделаю. Но физику никто не отменял. Как бы спортсмен ни был силён в мышечном плане, чем больше и тяжелее становится его тело, тем травмоопаснее сложные элементы. Да и нагрузка на суставы совсем иная. Есть разница – приземляться на лёд с весом 40 кг или 55?» — приводит слова Самоделкиной «RT на русском».