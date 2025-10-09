Скидки
Тарасова: давно на футболе видели полные стадионы? Фигурное катание — самый популярный вид

Тарасова: давно на футболе видели полные стадионы? Фигурное катание — самый популярный вид
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о популярности некоторых видов спорта в России. По её словам, на футболе давно не было полных стадионов. Именно поэтому фигурное катание можно назвать самым зрелищным и популярным видом.

«Футбол среди телезрителей популярнее, чем фигурное катание? Возможно, разница между этими видами из-за того, что за фигуркой мужчины особо не следят. На футбол же, наоборот, ходят все, и я не вижу в этом никакой проблемы. У нас на соревнованиях ведь всегда полные залы. А вы давно на футбольном матче видели полный стадион? Да, у нас дворцы на 5–10 тысяч, но, если делать огромные арены, деталей на льду будет не видно. Здесь ситуация такая же, как в театре.

Меня не слишком интересует популярность футбола. Для меня фигурное катание — самый популярный вид спорта в России. Среди наших фигуристов множество чемпионов Европы и мира, победителей Олимпийских игр. У футболистов есть кто-то такой титулованный? Только участие нас привлекать не должно», — приводит слова Тарасовой Sport24.

