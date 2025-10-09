Скидки
Кучаев — о жене Радионовой: я просто развалюсь, если сделаю элементы фигуристки

Кучаев — о жене Радионовой: я просто развалюсь, если сделаю элементы фигуристки
Полузащитник «Ростова» и сборной России по футболу Константин Кучаев рассказал, повлияло ли знакомство с его женой, профессиональной фигуристкой вице-чемпионкой мира Еленой Радионовой, на его увлечение фигурным катанием.

— Ваша жена Елена Радионова — призёр чемпионата мира по фигурному катанию. Она когда-то подбивала вас покататься на коньках, сделать элементы, как у профессиональных фигуристов?
— Не могу сказать, что подбивала, но мы катались вместе. Однако в моём исполнении это было простое катание. Я, в принципе, и до знакомства с Леной умел это делать. Поэтому на лёд выйти и покататься на коньках не сложно. Но делать прыжки или другие элементы, которые она исполняла как профессиональная фигуристка, — это точно не ко мне. Я просто развалюсь, если что-то подобное сделаю, — приводят слова Кучаева «Известия».

