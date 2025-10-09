Двоеглазова рассказала, как перестроилась в физической подготовке в период межсезонья

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, в текущем сезоне дебютирующая во взрослых, рассказала, как провела межсезонье и что изменила в подходе к тренировкам.

«Я по-другому начала относиться к тренировочному процессу, подготовила своё тело за период отдыха в мае к выходу на лёд, потому что есть какие-то болячки всё равно — это нормально. Я понимала, что мне нужно поддерживать вес, чтобы мне было проще крутить многооборотные прыжки. В том сезоне у меня было три четверных, и уже с сентября тоже начала вставлять их в программу, но только к зиме вышла на пик формы.

Насчет тройных прыжков — надо нарабатывать физику, я много бегала на дорожке, чтобы хватало сил доехать программу и зажечь во второй половине, а не еле ехать под конец. Вообще я трудоголик: с детства мама приучала, что нужно много работать. Понятно, что никто не говорит, что я как безбашенная катаюсь по 10 часов на льду. Тут должно быть и правильное восстановление, также надо ходить не только на лёд, но и на все дополнительные занятия: хореография, растяжка, ОФП, джаз. Я делаю ставку на то, что всё это проявится в нужный момент и у меня получится показать результат», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

16-летняя Двоеглазова тренируется в штабе Этери Тутберидзе.