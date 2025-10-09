«Рассудит лёд и судьи». Двоеглазова — о дружбе с Акатьевой и Садковой

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова, дебютирующая в текущем сезоне во взрослых соревнованиях, рассказала о дружбе с Софьей Акатьевой и Дарьей Садковой. Спортсменки тренируются в одном штабе под руководством Этери Тутберидзе.

«С Соней [Акатьевой] и Дашей [Садковой] мы в одной раздевалке переодеваемся. Мы также на связи всё время, всегда желаем удачи друг другу, поддерживаем. Понятно, что всё рассудит лёд и судьи. Понимаем, когда нужно немного отстраниться, — если человек настраивается, мы его не трогаем. Мы с девочками в очень хороших отношениях. Надеюсь, мы ещё долго будем общаться, мне очень приятно находиться в их окружении», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.