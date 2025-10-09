Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пасечник/Чиризано выиграли ритм-танец на чемпионате Москвы

Пасечник/Чиризано выиграли ритм-танец на чемпионате Москвы
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, выиграли ритмический танец в рамках чемпионата Москвы по фигурному катанию. За своё выступление подопечные Анжелики Крыловой получили 74,35 балла.

Промежуточное второе место занимают Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, они получили за ритм-танец 73,70 балла. Тройку лидеров замыкают Елизавета Шичина и Павел Дрозд, набравшие за выступление 70,48 балла.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 74,35.
2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 73,70.
3. Елизавета Шичина/Павел Дрозд – 70,48.
4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов – 70,14.
5. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков – 65,90.
6. Анна Соколова/Артём Ступин – 51,22.
7. Агата Монаширова/Алексей Тамеев – 45,19.

Материалы по теме
Пасечник/Чиризано — о ритм-танце в олимпийском сезоне: ужас, как сложно было искать музыку
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android