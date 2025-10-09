Пасечник/Чиризано выиграли ритм-танец на чемпионате Москвы

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, выиграли ритмический танец в рамках чемпионата Москвы по фигурному катанию. За своё выступление подопечные Анжелики Крыловой получили 74,35 балла.

Промежуточное второе место занимают Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, они получили за ритм-танец 73,70 балла. Тройку лидеров замыкают Елизавета Шичина и Павел Дрозд, набравшие за выступление 70,48 балла.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 74,35.

2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов – 73,70.

3. Елизавета Шичина/Павел Дрозд – 70,48.

4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов – 70,14.

5. Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков – 65,90.

6. Анна Соколова/Артём Ступин – 51,22.

7. Агата Монаширова/Алексей Тамеев – 45,19.