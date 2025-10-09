Скидки
Тарасова: сменившие гражданство — не предатели, выдающиеся останутся выдающимися

Аудио-версия:
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о российских фигуристах, сменивших спортивное гражданство. Специалист отказалась называть их предателями и заявила, что по-настоящему выдающиеся атлеты такими и останутся независимо от страны. Она привела в пример парников Людмилу Белоусову и Олега Протопопова, которые работали в других государствах, однако для всех навсегда оставались русскими спортсменами.

«Допустимо ли называть предателями спортсменов, которые поменяли спортивное гражданство? Не считаю их предателями. Сотни людей в мире меняют гражданство и выступают за разные страны, и мы в том числе. Если люди меняют спортивное гражданство, чтобы выступать за другую страну, то что такого? Обидно, но понять-то можно. Во всём мире меняют. Почему то, что для других нормально, для нас всегда невозможно?

Я никогда не слышала, чтобы таких спортсменов называли предателями. Надо помнить Протопоповых, которые покинули нашу страну и работали за рубежом. А похоронили их в Санкт-Петербурге. Никто их никак не называл. Выдающиеся русские спортсмены, где бы они ни были и какую страну не представляли бы, всё равно останутся выдающимися русскими спортсменами», — приводит слова Тарасовой Sport24.

