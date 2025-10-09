Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Григорий Фёдоров выиграл короткую программу на чемпионате Москвы, Кондратюк — второй

Григорий Фёдоров выиграл короткую программу на чемпионате Москвы, Кондратюк — второй
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист Григорий Фёдоров выиграл короткую программу на чемпионате Москвы – 2025. Фёдоров завершил короткую программу, набрав 92,85 балла.

Вторым по итогам короткой программы стал бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в командных соревнованиях Марк Кондратюк, который уступил лидеру 0,56 балла (92,29). Замыкает тройку лидеров Артём Ковалёв с 91,30 балла.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа.

1. Григорий Фёдоров – 92,85.
2. Марк Кондратюк – 92,29.
3. Артём Ковалёв – 91,30.
4. Роман Савосин – 87,78.
5. Никита Сарновский – 85,03.
6. Даниил Самсонов – 83,38.
7. Александр Мельников – 82,70.
8. Артемий Маринин – 74,25.
9. Илья Мавлянов – 73,83.
10. Кирилл Кропылев – 73,19.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android