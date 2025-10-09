Григорий Фёдоров выиграл короткую программу на чемпионате Москвы, Кондратюк — второй
Российский фигурист Григорий Фёдоров выиграл короткую программу на чемпионате Москвы – 2025. Фёдоров завершил короткую программу, набрав 92,85 балла.
Вторым по итогам короткой программы стал бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в командных соревнованиях Марк Кондратюк, который уступил лидеру 0,56 балла (92,29). Замыкает тройку лидеров Артём Ковалёв с 91,30 балла.
Чемпионат Москвы по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа.
1. Григорий Фёдоров – 92,85.
2. Марк Кондратюк – 92,29.
3. Артём Ковалёв – 91,30.
4. Роман Савосин – 87,78.
5. Никита Сарновский – 85,03.
6. Даниил Самсонов – 83,38.
7. Александр Мельников – 82,70.
8. Артемий Маринин – 74,25.
9. Илья Мавлянов – 73,83.
10. Кирилл Кропылев – 73,19.
