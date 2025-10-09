Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Григорий Фёдоров выиграл короткую программу на чемпионате Москвы, Кондратюк — второй

Российский фигурист Григорий Фёдоров выиграл короткую программу на чемпионате Москвы – 2025. Фёдоров завершил короткую программу, набрав 92,85 балла.

Вторым по итогам короткой программы стал бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине в командных соревнованиях Марк Кондратюк, который уступил лидеру 0,56 балла (92,29). Замыкает тройку лидеров Артём Ковалёв с 91,30 балла.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа.

1. Григорий Фёдоров – 92,85.

2. Марк Кондратюк – 92,29.

3. Артём Ковалёв – 91,30.

4. Роман Савосин – 87,78.

5. Никита Сарновский – 85,03.

6. Даниил Самсонов – 83,38.

7. Александр Мельников – 82,70.

8. Артемий Маринин – 74,25.

9. Илья Мавлянов – 73,83.

10. Кирилл Кропылев – 73,19.