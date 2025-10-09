Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ксения Синицына раскрыла постановщиков программ на сезон-2025/2026

Ксения Синицына раскрыла постановщиков программ на сезон-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, кто занимался постановкой её программ на сезон-2025/2026. Синицына одержала победу на чемпионате Москвы – 2025.

«Короткую программу мне поставила Вера Анатольевна Арутюнян. Она здесь была, в России, и мы с ней договорились о сотрудничестве. Она пришла ко мне со своей идеей, музыкой, концепцией программы, и у нас пошла вот такая плодотворная работа. В короткой у меня музыка из балета «Сотворение мира». Я катаю вначале такую чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Такая кошечка — мягонькая, пластичная, а потом музыка меняется. Это как бы Ева поглотила запретный плод, и начинается появление человека на Земле. Рождается что-то новое, появляются разные части тела, она познаёт этот мир. И вот так я рассказываю историю создания этого мира.

А в произвольной мы работали с Марией Касумовой. У нас музыка из фильма «Танцор диско», разные части. В этой программе мы больше направили наше видение на то, чтобы дарить людям радость. На то добро, о котором рассказывается в фильме. Чтобы люди насытились этими положительными эмоциями и уходили заряженными с катка на позитиве, а потом радовали своих близких этими улыбками, добротой и несли это в мир» – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Рейтинг
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android