Ксения Синицына раскрыла постановщиков программ на сезон-2025/2026

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, кто занимался постановкой её программ на сезон-2025/2026. Синицына одержала победу на чемпионате Москвы – 2025.

«Короткую программу мне поставила Вера Анатольевна Арутюнян. Она здесь была, в России, и мы с ней договорились о сотрудничестве. Она пришла ко мне со своей идеей, музыкой, концепцией программы, и у нас пошла вот такая плодотворная работа. В короткой у меня музыка из балета «Сотворение мира». Я катаю вначале такую чертовку, которая соблазняет Еву на грех. Такая кошечка — мягонькая, пластичная, а потом музыка меняется. Это как бы Ева поглотила запретный плод, и начинается появление человека на Земле. Рождается что-то новое, появляются разные части тела, она познаёт этот мир. И вот так я рассказываю историю создания этого мира.

А в произвольной мы работали с Марией Касумовой. У нас музыка из фильма «Танцор диско», разные части. В этой программе мы больше направили наше видение на то, чтобы дарить людям радость. На то добро, о котором рассказывается в фильме. Чтобы люди насытились этими положительными эмоциями и уходили заряженными с катка на позитиве, а потом радовали своих близких этими улыбками, добротой и несли это в мир» – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.