Синицына рассказала, когда покажет платье к произвольной программе

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, когда планирует показать платье к произвольной программе, отметив, что оно должно быть готово к этапу Гран-при России в Магнитогорске.

– Оно будет готово к первому этапу в Магнитогорске, и там я представлю свою программу уже в полной концепции.

— А кто вам сшил платье для короткой программы?

— У меня, получается, что на произвольную, что на короткую программу сшила платья одна и та же портниха — Дарья Данилова. Мы с этого сезона начали с ней сотрудничество. А работает она с группой Анжелики Крыловой.

— Вы довольны таким сотрудничеством?

— Да, мне очень понравилось, как сшито платье для короткой программы. Мы были в восторге. Спасибо ей огромное за такую работу, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.