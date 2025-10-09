Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Синицына рассказала, когда покажет платье к произвольной программе

Синицына рассказала, когда покажет платье к произвольной программе
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, когда планирует показать платье к произвольной программе, отметив, что оно должно быть готово к этапу Гран-при России в Магнитогорске.

– Оно будет готово к первому этапу в Магнитогорске, и там я представлю свою программу уже в полной концепции.

— А кто вам сшил платье для короткой программы?
— У меня, получается, что на произвольную, что на короткую программу сшила платья одна и та же портниха — Дарья Данилова. Мы с этого сезона начали с ней сотрудничество. А работает она с группой Анжелики Крыловой.

— Вы довольны таким сотрудничеством?
— Да, мне очень понравилось, как сшито платье для короткой программы. Мы были в восторге. Спасибо ей огромное за такую работу, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Хочу на спокойном вайбе катать программы». Синицына — о новых постановках и цели на сезон
Эксклюзив
«Хочу на спокойном вайбе катать программы». Синицына — о новых постановках и цели на сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android