«Надо спокойно подходить к соревнованиям». Синицына подвела итоги чемпионата Москвы

«Надо спокойно подходить к соревнованиям». Синицына подвела итоги чемпионата Москвы
Фигуристка Ксения Синицына оценила своё выступление на чемпионате Москвы. Синицына одержала победу в соревнованиях женщин, набрав 209,38 балла.

— Что можете сказать о своих выступлениях за эти два дня?
— Я очень рада и немного устала, но довольна своей работой.

— А что сказали вам тренеры после соревнования?
— Тренеры всегда довольны, когда спортсмен выполняет свою работу. Они очень всегда переживают. И, конечно же, Мария (Касумова — прим. «Чемпионата») была довольна. И похвалила, и сказала, что мы будем работать дальше, только вперёд, только на улучшение.

— Какой опыт вы вынесете из этого старта для следующих соревнований?
— Ну, опыта особо нет. Это был такой базовый старт для меня, чтобы прокатать свою программу, почувствовать соревновательную атмосферу, трибуны, аплодисменты. Всё равно это давит на психику, и хочется более спокойно подходить к соревнованиям, менее волнительно. И поэтому урок только в том, что надо спокойно и без нервов подходить к дальнейшим соревнованиям, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

