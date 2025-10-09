Симада выиграла короткую программу на 7-м этапе юниорского Гран-при ISU, Титова стала 28-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победительница юношеских Олимпийских игр – 2024, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя японская фигуристка Мао Симада захватила лидерство по итогам короткой программы на седьмом этапе серии юниорского Гран-при ISU – 2025/2026, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Судьи оценили её прокат в 65,18 балла.

Стоит отметить, что бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Армению, ученица Евгения Плющенко Софья Титова в КП седьмого этапа Гран-при ISU среди юниоров стала лишь 28-й.

Фигурное катание. Гран-при ISU, юниоры, седьмой этап, Абу-Даби. Девушки. Короткая программа:

1. Мао Симада (Япония) – 65,18 балла.

2. Софья Шифрина – 63,25.

3. Хана Бат (Австралия) – 62,98…

7. Инга Гургенидзе (Грузия) – 56,26…

28. Софья Титова (Армения) – 39,17.