Главная Фигурное катание Новости

Симада выиграла короткую программу на 7-м этапе юниорского Гран-при ISU, Титова стала 28-й

Симада выиграла короткую программу на 7-м этапе юниорского Гран-при ISU, Титова стала 28-й
Аудио-версия:
Комментарии

Победительница юношеских Олимпийских игр – 2024, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров 16-летняя японская фигуристка Мао Симада захватила лидерство по итогам короткой программы на седьмом этапе серии юниорского Гран-при ISU – 2025/2026, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Судьи оценили её прокат в 65,18 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Этап 7, Абу-Даби, ОАЭ
Девушки. Короткая программа
09 октября 2025, четверг. 13:00 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
65.18
2
Софья Шифрина
Израиль
63.25
3
Хана Бат
Австралия
62.98

Стоит отметить, что бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Армению, ученица Евгения Плющенко Софья Титова в КП седьмого этапа Гран-при ISU среди юниоров стала лишь 28-й.

Фигурное катание. Гран-при ISU, юниоры, седьмой этап, Абу-Даби. Девушки. Короткая программа:

1. Мао Симада (Япония) – 65,18 балла.
2. Софья Шифрина – 63,25.
3. Хана Бат (Австралия) – 62,98…
7. Инга Гургенидзе (Грузия) – 56,26…
28. Софья Титова (Армения) – 39,17.

