Главная Фигурное катание Новости

Синицына — о золоте чемпионата Москвы: это награда за мой труд

Комментарии

Фигуристка Ксения Синицына поделилась впечатлениями после завершения соревнований на чемпионате Москвы. Синицына выиграла золотую медаль, набрав после короткой и произвольной программ 209,38 балла.

— Это ваша первая золотая медаль с января 2024 года, какие у вас впечатления от этого?
— Конечно, победа — это всегда очень радостное событие, и я очень рада. Это награда за мой труд. Но не хочется останавливаться, хочется только работать дальше. Это вдохновляет, окрыляет и не может не радовать, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Второй на чемпионате Москвы стала Мария Захарова, которая набрала 198,47 балла, замкнула тройку призёров Елизавета Куликова (194,69).

