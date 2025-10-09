Ксения Синицына поделилась планами на сезон

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, какие цели она ставит себе на сезон-2025/2026, отметив, что одной из главных из них считает получение удовольствия от хороших прокатов во время соревнований.

— Можете рассказать о своих планах на сезон?

— Моя цель — просто кататься в удовольствие себе, зрителям, и наслаждаться каждым моментом, каждым тренировочным днём, каждым соревновательным днём. Искать только позитивные моменты.

— Как оцените свою форму?

— Форма достаточно хорошая, уже приличная. Думаю, что к Магнитогорску подойду в ещё лучшей своей форме, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.