Фигурное катание

Ксения Синицына поделилась планами на сезон

Фигуристка Ксения Синицына рассказала, какие цели она ставит себе на сезон-2025/2026, отметив, что одной из главных из них считает получение удовольствия от хороших прокатов во время соревнований.

— Можете рассказать о своих планах на сезон?
— Моя цель — просто кататься в удовольствие себе, зрителям, и наслаждаться каждым моментом, каждым тренировочным днём, каждым соревновательным днём. Искать только позитивные моменты.

— Как оцените свою форму?
— Форма достаточно хорошая, уже приличная. Думаю, что к Магнитогорску подойду в ещё лучшей своей форме, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

