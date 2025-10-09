Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Касинс/Брегей выиграли короткую программу у юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина

Пара София Диана Касинс/Александр Брегей, представляющая спортивный клуб фигурного катания Тамары Москвиной, одержала победу в короткой программе юниоров на соревнованиях памяти Панина-Коломенкина.

Касинс/Брегей набрали 64,16 балла, опередив ближайших преследователей Альбину Камалдинову и Степана Маришина на 8,76 балла (55,40). На третьем месте находится пара Дарья Третьякова/Александр Саморуков, набравшие 55,30 балла.

Отметим, что все три пары являются воспитанниками спортивного клуба фигурного катания Тамары Москвиной.

Фигурное катание. Соревнования памяти Николая Панина-Коломенкина. Пары (юниоры). Короткая программа.

1. София Диана Касинс/Александр Брегей – 64,16.

2. Альбина Камалдинова/Степан Маришин – 55,40.

3. Дарья Третьякова/Александр Саморуков – 55,30.

Соревнования памяти Николая Панина-Коломенкина проходят с 8 по 12 октября в Санкт-Петербурге.