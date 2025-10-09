Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Федотова лидирует после короткой программы юниорок на турнире памяти Панина-Коломенкина

Фигуристка Софья Федотова, представляющая спортивную школу олимпийского резерва «Звёздный лёд», лидирует в соревнованиях юниорок после короткой программы на соревнованиях памяти Панина-Коломенкина.

Федотова набрала 65,49 балла. На втором месте идёт ещё одна представительница СШОР «Звёздный лёд» Маргарита Ручина, которая отстаёт на 1,40 балла от лидера (64,09). Замыкает тройку лидеров воспитанница школы «Наши надежды» Диана Мильто с 63,69 балла.

Фигурное катание. Соревнования памяти Николая Панина-Коломенкина. Юниорки. Короткая программа.

1. Софья Федотова – 65,49.

2. Маргарита Ручина – 64,09.

3. Диана Мильто – 63,69.

4. Агата Петрова – 63,17.

5. Майя Сарафанова – 63,03.

6. Полина Бершадская – 62,49.

7. Валерия Шарапова – 62,26.

8. Дарья Царегородцева – 62,09.

9. Алёна Галкина – 60,78.

10. Карина Соболева – 60,11.

Соревнования памяти Николая Панина-Коломенкина проходят с 8 по 12 октября в Санкт-Петербурге.