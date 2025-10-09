Скидки
Ксения Синицына рассказала, на каких этапах Гран-при России планирует выступить

Российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, на каких этапах Гран-при России она планирует выступить в сезоне-2025/2026.

— Помимо Магнитогорска, где ещё вы выступите?
— Ещё на этапе в Москве, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ранее Ксения Синицына одержала победу в соревнованиях женщин на чемпионате Москвы. Она победила, набрав в сумме 209,38 балла.

Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию включает шесть юниорских этапов и пять этапов для мастеров спорта. Соревнования пройдут с октября по ноябрь. Начало юниорского турнира запланировано на 14 октября в Москве, взрослые начнут свои соревнования в Магнитогорске 24 октября. Финал Гран-при сезона-2025/2026 пройдёт в марте 2026 года в Челябинске.

