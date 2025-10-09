Скидки
Синицына — о проблемах с флипом: всё в голове

Синицына — о проблемах с флипом: всё в голове
Комментарии

Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мнением, почему у неё не всегда получается хорошо выполнить флип, отметив, что во время тренировок хорошо выполняет элемент.

— Я также не могу не спросить вас про флип. На прошлых стартах он не очень хорошо получался. Что за проблема с ним была?
— Честно, не знаю. Потому что, я говорю, что все проблемы в голове. На тренировках всё было хорошо, и вот какой-то сдвиг произошёл, что в голове заскок с этим флипом. Вот, получилось такое недоразумение. Ну, надеюсь, что я учла уроки, и будем работать дальше, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ранее Ксения Синицына одержала победу в соревнованиях женщин на чемпионате Москвы. Она победила, набрав в сумме 209,38 балла.

