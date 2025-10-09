Синицына объяснила, почему снялась с мемориала Гринькова

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуриста Ксения Синицына рассказала, почему приняла решение сняться со Всероссийских соревнований «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова».

— Вы снимались с мемориала Гринькова. Можете рассказать, почему?

— По состоянию здоровья. Я за три дня до мемориала Гринькова заболела, у меня была температура, и пришлось отказаться от этого старта. Хотя очень хотелось выступить, потому что у меня план был, что я посещаю до этапа все турниры, чтобы напитаться соревновательным опытом и уже на спокойном вайбе выходить катать свои программы.

— А сейчас как у вас со здоровьем?

— Со здоровьем всё хорошо, я в полном порядке, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Соревнования «Памяти олимпийского чемпиона Сергея Гринькова» прошли с 23 по 25 сентября в Москве. Победительницей соревнований в женском одиночном катании стала Вероника Яметова, набравшая в сумме 208,97 балла.