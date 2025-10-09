Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Доказали, что Россия может всё». Синицына — об олимпийской квалификации

«Доказали, что Россия может всё». Синицына — об олимпийской квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мнением о прошедшем квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине. Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли соревнования в женском и мужском одиночном катании, завоевав путёвки на Олимпиаду-2026.

— Также хотела бы поговорить об олимпийском отборе. Следили ли вы за ним?
— Да, конечно, следила. Очень рада за ребят. Респект им. Тут не подобрать слов, потому что они молодцы, они очень талантливые, очень яркие личности и доказали всем, что Россия может всё.

— Другие прокаты вы смотрели?
— Честно, не особо. Я в тот момент как раз таки уже начала заболевать, и мне было как-то уже не очень хорошо, и поэтому особо не удалось посмотреть, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Материалы по теме
«Хочу на спокойном вайбе катать программы». Синицына — о новых постановках и цели на сезон
Эксклюзив
«Хочу на спокойном вайбе катать программы». Синицына — о новых постановках и цели на сезон
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android