«Доказали, что Россия может всё». Синицына — об олимпийской квалификации

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мнением о прошедшем квалификационном турнире к Олимпийским играм – 2026, который проходил в Пекине. Российские фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник выиграли соревнования в женском и мужском одиночном катании, завоевав путёвки на Олимпиаду-2026.

— Также хотела бы поговорить об олимпийском отборе. Следили ли вы за ним?

— Да, конечно, следила. Очень рада за ребят. Респект им. Тут не подобрать слов, потому что они молодцы, они очень талантливые, очень яркие личности и доказали всем, что Россия может всё.

— Другие прокаты вы смотрели?

— Честно, не особо. Я в тот момент как раз таки уже начала заболевать, и мне было как-то уже не очень хорошо, и поэтому особо не удалось посмотреть, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.