Синицына: в Минске всё те же добрые, позитивные люди

Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына поделилась ощущениями после выступления на Кубке Беларуси в Минске, отметив, что получила от этого старта только положительные эмоции.

— Вы недавно выступали на турнире в Минске. Это, конечно, не полноценная международная арена, но тем не менее. Какие впечатления у вас остались от этого старта?
— Только положительные. Хороший, красивый, чистый город. Очень он понравился. Успели прогуляться по торговому центру. Каток тоже понравился, очень нас добродушно приняли, поэтому хотим на следующий сезон повторить нашу поездку.

— По энергетике чем-то отличается этот старт от российских?
— Нет, всё те же добрые, позитивные люди, русскоязычные. Очень нам всё понравилось, очень прошло всё в комфортной обстановке, это интересный опыт был, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

