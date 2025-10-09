Скидки
Синицына призналась, что не смотрела контрольные прокаты сборной России

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына рассказала, смотрела ли она контрольные прокаты сборной России.

— Не могу не спросить про контрольные прокаты, которые прошли совсем недавно. Вы их смотрели?
— Нет, честно, не смотрела. Смотрела только мальчиков.

— Не было ли у вас грусти из-за того, что не удалось выступить в этом году?
— Нет, я по Москве хорошо тут катаюсь по стартам, у меня есть соревнования. Поэтому… Не надо было косячить в том сезоне, тогда бы всё было бы. Но судьба такая. Нет, не было никакой грусти, соревнования у меня есть, и мне очень комфортно. Вот я выиграла медаль, поэтому всё хорошо — складывается, как должно, – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Ранее Ксения Синицына одержала победу в соревнованиях женщин на чемпионате Москвы. Она победила, набрав в сумме 209,38 балла.

