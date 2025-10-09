Скидки
Синицына выделила фаворитов среди мужчин на контрольных прокатах сборной России

Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата России — 2024 и финала Гран-при России — 2024 российская фигуристка Ксения Синицына поделилась мнением о том, кого она может выделить в качестве фаворитов в мужском одиночном катании после просмотра контрольных прокатов сборной России.

«Мальчики все мне очень понравились. Особенно Марк Кондратюк и Пётр Гуменник, конечно же. А так, я не могу кого-то выделить, потому что они все молодцы, все работали. Видна проделанная работа, и я понимаю, как это сложно, и выделить кого-то особо не могу», – сказала Синицына в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

В контрольных прокатах сборной России в 2025 году у мужчин участвовали: Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Даниил Самсонов и Николай Угожаев.

