Герман Ленков выиграл короткую программу у юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина

Фигурист Герман Ленков, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Звёздный лёд», выиграл короткую программу соревнований юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина.

Ленков первенствовал в короткой программе, набрав 81,13 балла. На второй позиции в соревнованиях юниоров после короткой программы идёт Арсений Федотов, представляющий школу «Хрустальный», с 80,50 балла, замыкает тройку лидеров Вячеслав Проценко из «Московской академии фигурного катания на коньках» с 76,94 балла.

Фигурное катание. Соревнования памяти Панина-Коломенкина. Юниоры. Короткая программа.

1. Герман Ленков – 81,13.

2. Арсений Федотов – 80,50.

3. Вячеслав Проценко – 76,94.

4. Александр Семков – 75,52.

5. Артём Федотов – 75,03.

6. Илья Мальков – 74,01.

7. Добромир Воронов – 70,96.

8. Илья Неретин – 69,36.

9. Роман Хамзин – 67,26.

10. Алексей Пычин – 65,64.