Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Герман Ленков выиграл короткую программу у юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина

Герман Ленков выиграл короткую программу у юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Герман Ленков, представляющий спортивную школу олимпийского резерва «Звёздный лёд», выиграл короткую программу соревнований юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина.

Ленков первенствовал в короткой программе, набрав 81,13 балла. На второй позиции в соревнованиях юниоров после короткой программы идёт Арсений Федотов, представляющий школу «Хрустальный», с 80,50 балла, замыкает тройку лидеров Вячеслав Проценко из «Московской академии фигурного катания на коньках» с 76,94 балла.

Фигурное катание. Соревнования памяти Панина-Коломенкина. Юниоры. Короткая программа.

1. Герман Ленков – 81,13.
2. Арсений Федотов – 80,50.
3. Вячеслав Проценко – 76,94.
4. Александр Семков – 75,52.
5. Артём Федотов – 75,03.
6. Илья Мальков – 74,01.
7. Добромир Воронов – 70,96.
8. Илья Неретин – 69,36.
9. Роман Хамзин – 67,26.
10. Алексей Пычин – 65,64.

Материалы по теме
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Рейтинг
Камбэк Валиевой или Петросян с Гуменником на Олимпиаде. 10 самых ожидаемых событий сезона
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android