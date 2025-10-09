Такахаси стал лучшим в короткой программе на 7-м этапе юниорского ГП ISU, Круглов — 3-й
15-летний японский фигурист Сэна Такахаси стал лучшим в короткой программе на седьмом этапе серии юниорского Гран-при ISU – 2025/2026, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Судьи оценили его прокат в 81,43 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2025/26. Этап 7, Абу-Даби, ОАЭ
Юноши. Короткая программа
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Окончено
1
Сэна Такахаси
Япония
81.43
2
Сюн Уэмура
Япония
77.30
3
Денис Круглов
Бельгия
75.30
Фигурное катание. Гран-при ISU, юниоры, седьмой этап, Абу-Даби. Юноши. Короткая программа:
1. Сэна Такахаси (Япония) – 81,43 балла.
2. Сюн Уэмура (Япония) – 77,30.
3. Денис Круглов (Бельгия) – 75,30.
4. Лусиус Казанецки (США) – 73,01.
5. Грейсон Лонг (Канада) – 69,82.
6. Цзяжуй Ли (Гонконг) – 68,25...
10. Артур Смагулов (Казахстан) – 63,20.
Отметим, что для Такахаси это второй в сезоне этап ГП ISU. В августе он выступил на этапе в Анкаре (Турция), где стал вторым.
