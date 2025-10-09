Такахаси стал лучшим в короткой программе на 7-м этапе юниорского ГП ISU, Круглов — 3-й

15-летний японский фигурист Сэна Такахаси стал лучшим в короткой программе на седьмом этапе серии юниорского Гран-при ISU – 2025/2026, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Судьи оценили его прокат в 81,43 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU, юниоры, седьмой этап, Абу-Даби. Юноши. Короткая программа:

1. Сэна Такахаси (Япония) – 81,43 балла.

2. Сюн Уэмура (Япония) – 77,30.

3. Денис Круглов (Бельгия) – 75,30.

4. Лусиус Казанецки (США) – 73,01.

5. Грейсон Лонг (Канада) – 69,82.

6. Цзяжуй Ли (Гонконг) – 68,25...

10. Артур Смагулов (Казахстан) – 63,20.

Отметим, что для Такахаси это второй в сезоне этап ГП ISU. В августе он выступил на этапе в Анкаре (Турция), где стал вторым.