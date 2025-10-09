Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец в соревнованиях юниоров на мемориале Панина-Коломенкина

Танцевальная пара Мария Фефелова и Артём Валов выиграла ритм-танец в соревнованиях юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина. За свою программу фигуристы набрали 66,22 балла.

Второе место занимают Анна Билибина и Дмитрий Кашаев, показавшие результат 60,38 балла. Замыкают тройку лидеров после ритм-танца пара Софья Гончарова/Александр Синцов (60,17 балла).

Фигурное катание. Соревнования памяти Панина-Коломенкина. Танцевальные пары. Юниоры. Ритм-танец.

1. Мария Фефелова/Артём Валов – 66,22.

2. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев – 60,38.

3. Софья Гончарова/Александр Синцов – 60,17.

4. Полина Тихонова/Матвей Лысов – 58,51.

5. Олеся Бразевич/Игорь Зубцов – 54,75.

6. Диана Арнет/Ярослав Черняев – 54,02.

7. Александра Финохина/Никита Иванов – 53,93.

8. Милана Чегемова/Кирилл Евграфов – 53,78.