Фигурное катание

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец в соревнованиях юниоров на мемориале Панина-Коломенкина

Фефелова/Валов выиграли ритм-танец в соревнованиях юниоров на мемориале Панина-Коломенкина


Танцевальная пара Мария Фефелова и Артём Валов выиграла ритм-танец в соревнованиях юниоров на турнире памяти Панина-Коломенкина. За свою программу фигуристы набрали 66,22 балла.

Второе место занимают Анна Билибина и Дмитрий Кашаев, показавшие результат 60,38 балла. Замыкают тройку лидеров после ритм-танца пара Софья Гончарова/Александр Синцов (60,17 балла).

Фигурное катание. Соревнования памяти Панина-Коломенкина. Танцевальные пары. Юниоры. Ритм-танец.

1. Мария Фефелова/Артём Валов – 66,22.
2. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев – 60,38.
3. Софья Гончарова/Александр Синцов – 60,17.
4. Полина Тихонова/Матвей Лысов – 58,51.
5. Олеся Бразевич/Игорь Зубцов – 54,75.
6. Диана Арнет/Ярослав Черняев – 54,02.
7. Александра Финохина/Никита Иванов – 53,93.
8. Милана Чегемова/Кирилл Евграфов – 53,78.

