«80 тысяч. Спасибо спонсорам». Серебряный призёр чемпионата Москвы — о призовых

Фигуристка Мария Захарова, занявшая второе место на чемпионате Москвы с результатом в 198,47 балла, раскрыла сумму призовых. Также Мария поделилась впечатлениями о выступлении и рассказала о подготовке элементов ультра-си.

«80 тысяч. Очень приятно, неожиданно. Я старалась сдерживать реакцию, потому что чуть намекнули уже после проката. Спасибо большое спонсорам.

Короткая была достаточно неплохая, кроме одного непредвиденного нюанса, а произвольная, хотелось бы, конечно, лучше, можно было лучше. Думаю, на разминке было видно, что я умею делать четверной тулуп, но пока не складывается. Буду стараться, нарабатывать, делать всё.

Процент выполнения четверного тулупа на тренировках — 90%. Здесь, я думаю, не получилось из-за того, что два года пропустила, поэтому мне ещё страшненько так выступать. Выхожу на старт, немного сковываюсь. Вот на этом старте, мне кажется, более раскрепощённая была, и надеюсь, если дадут Гран-при, что там уже всё будет. Страха вообще никакого не было. Была, наверное, единственная проблема — вернуться к прежнему весу. Было желание восстановить, научиться чему-то новому, новым четверным.

Я сейчас стараюсь больше акцентировать внимание только на тулупе, его довести до стабильности на стартах. А так вкручиваюсь, пытаюсь, но хочется пока четверной тулуп довести», — приводит слова Захаровой Sport24.

Победительницей чемпионата Москвы стала Ксения Синицына, заработавшая за две программы 209,38 балла.