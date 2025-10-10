Скидки
Фигурное катание

«Хочу быть на все 100 уверенным». Браун — после короткой программы турнира в Тбилиси

Аудио-версия:
Комментарии

Американский фигурист Джейсон Браун прокомментировал своё выступление в короткой программе на турнире Trialeti Trophy, который проходит в Тбилиси.

«Очевидно, что я всегда хочу выходить и чисто катать программу. Сегодня я этого не сделал, но сейчас начало сезона, и это стало хорошим тест-драйвом. Я сейчас разбираюсь, что работает, а что нет, потому что когда я выхожу на лёд на этапах Гран-при, хочу быть на все 100 уверенным в себе и готовым.

Возвращение старой программы «Ривердэнс» — это идея, которую мы какое-то время обдумывали, но вообще — мы поставили несколько коротких программ, среди них и «Ривердэнс».

Я никогда раньше не возвращал старые программы, но спустя 12 лет мне удаётся чествовать её вместе с болельщиками. Я крайне признателен, что всё ещё могу соревноваться и делать то, что люблю. Мои болельщики со мной уже давно, и я счастлив разделить это с ними», — приводит слова Брауна Golden Skate.

Турнир Trialeti Trophy проходит в столице Грузии с 9 по 11 октября. Джейсон Браун после короткой программы занимает второе место.

