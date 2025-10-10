Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Здесь тепло приветствуют». Губанова — после короткой программы на турнире в Тбилиси

«Здесь тепло приветствуют». Губанова — после короткой программы на турнире в Тбилиси
Аудио-версия:
Комментарии

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, какие эмоции испытывает от присутствия на домашнем турнире Trialeti Trophy в Тбилиси.

«Не описать словами, что для меня значит кататься на домашнем турнире. Здесь все очень тепло приветствуют. Честно говоря, не могу сказать, оказывает ли это на меня какое-то давление или придаёт сил — просто знаю, что я очень счастлива тут быть.

В этом году я решила выбрать такой музыкальный стиль, с которым могу сама поймать связь. Мне нравится индийская тематика, поэтому я решила вернуться к ней ещё раз. Но это новая программа, новая музыка и новое платье, которое мне, между прочим, очень нравится. С самого начала знала, что хочу кататься в красном, и почти первый поисковый запрос в Pinterest (интернет-фотохостинг. — Прим. «Чемпионата») подал мне идею для костюма», — приводит слова Губановой Golden Skate.

После короткой программы на турнире в Тбилиси Анастасия Губанова занимает первое место. Соревнования проходят в столице Грузии с 9 по 11 октября.

Материалы по теме
Губанова: хочу поздравить всех девочек, которые отобрались на Олимпиаду. Это было тяжело
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android