Фигурное катание

Ника Эгадзе рассказал, как выбрал музыку к короткой программе текущего сезона

Ника Эгадзе рассказал, как выбрал музыку к короткой программе текущего сезона
Грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе, поделился историей, как выбрал музыку к короткой программе нового сезона.

«Я специально выбрал грузинскую музыку для короткой программы. Во-первых, знал, что в этом сезоне Грузия проводит турнир серии «челленджер», и мне хотелось сделать что-то особенное для местной публики. Во-вторых, я всегда мечтал кататься под грузинскую музыку на Олимпиаде. Хочу, чтобы больше людей открыли для себя Грузию и её культуру.

Что забавно — я взял один фрагмент для одной из наших юниорок, помогал ей с хореографией летом. Она отказалась от этой песни в итоге, и я понял, что сам хочу под неё кататься. Отправил музыку Бенуа Ришо, который поставил обе мои программы в этом сезоне, и он тут же согласился.

Работа с Бенуа изменила моё отношение к чувству собственного катания. Я пытаюсь выглядеть на льду живым, а не просто двигаться от элемента к элементу. Учусь устанавливать визуальный контакт с судьями, делиться эмоциями с публикой. Мы много работали над скольжением, и я был шокирован, как я на самом деле это люблю!» — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

Ника Эгадзе лидирует после короткой программы на турнире Trialeti Trophy, который проходит в столице Грузии Тбилиси с 9 по 11 октября.

