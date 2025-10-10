Ученик Мишина Хамзин рассказал о помощи Семененко после КП на Мемориале Панина

Подопечный Алексея Мишина Роман Хамзин поделился, как перед произвольной программой на Мемориале Панина-Коломенкина получил поддержку от двукратного чемпиона России Евгения Семененко.

«Произвольной программой я доволен, не всё получилось, аксель я сделал в степаут, из-за этого немножко потерял в баллах. На вращения в конце немного сил не хватило. В принципе, был хорошо готов к этому старту. Короткая мне не понравилась, упал с тройного акселя, хотя на тренировках исполнял довольно уверенно. Рад, что немного спрогрессировал в катании и во вращениях.

Короткую и произвольную программу мне поставил Леонид Свириденко. Очень понравилось с ним работать. На мой взгляд, это два новых образа для меня, они интересные. В короткой программе катаю про любовь, под «Адажио» Альбинони в исполнении Димаша Кудайбергена. Очень мне нравится эта композиция, здесь нужно быть более пластичным. В произвольной — саундтрек к фильму «Гладиатор», там надо быть более мужественным и мощным.

Как собирался на произвольную программу после неудачной короткой? С тренерами поговорил, с Женей Семененко, он мне помог, дал советы, чтобы хорошо откатать произвольную программу. Спасибо всем, кто мне помогал в подготовке, всему тренерскому штабу», — передаёт слова Хамзина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.