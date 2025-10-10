Арсений Федотов выиграл Мемориал Панина-Коломенкина среди юношей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе, выиграл Мемориал Панина-Коломенкина среди юношей. За две программы спортсмен набрал 250,70 балла.

Второе место на турнире занял Герман Ленков, получивший суммарно 242,80 балла. Тройку призёров замкнул Александр Семков, его сумма баллов составила 232,99.

Мемориал Панина-Коломенкина. Юноши. Итоговые результаты

1. Арсений Федотов — 250, 70.

2. Герман Ленков — 242,80.

3. Александр Семков — 232,99.

4. Вячеслав Проценко — 230,49.

5. Роман Хамзин — 218,08.

6. Добромир Воронов — 212,88.

7. Илья Мальков — 211,58.

8. Артём Федотов — 211,31.

9. Алексей Пычин — 198,41.

10. Макар Николаев — 196,53.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 12 октября.