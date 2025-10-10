Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Арсений Федотов выиграл Мемориал Панина-Коломенкина среди юношей

Арсений Федотов выиграл Мемориал Панина-Коломенкина среди юношей
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Арсений Федотов, тренирующийся в штабе Этери Тутберидзе, выиграл Мемориал Панина-Коломенкина среди юношей. За две программы спортсмен набрал 250,70 балла.

Второе место на турнире занял Герман Ленков, получивший суммарно 242,80 балла. Тройку призёров замкнул Александр Семков, его сумма баллов составила 232,99.

Мемориал Панина-Коломенкина. Юноши. Итоговые результаты

1. Арсений Федотов — 250, 70.
2. Герман Ленков — 242,80.
3. Александр Семков — 232,99.
4. Вячеслав Проценко — 230,49.
5. Роман Хамзин — 218,08.
6. Добромир Воронов — 212,88.
7. Илья Мальков — 211,58.
8. Артём Федотов — 211,31.
9. Алексей Пычин — 198,41.
10. Макар Николаев — 196,53.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 12 октября.

Материалы по теме
Ученик Мишина Хамзин рассказал о помощи Семененко после КП на Мемориале Панина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android