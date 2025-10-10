Жданова и Бабаев-Смирнов: рады, что вернулись после долгого перерыва и снова выступаем

Фигуристы Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов прокомментировали своё возвращение к соревнованиям после травмы партнёрши.

Жданова: Оценивать бы не очень хотелось, потому что это первое выступление за долгое время. Мы вышли просто получить удовольствие, чтобы вернуться. Думаю, поработать нужно над всем. Это был просто такой рабочий прокат, потому что первый и очень волнительный, потому что много пропустили. Когда возвращаешься, всегда нужно всё сначала начинать, поэтому нужно ещё работать над всем.

Бабаев-Смирнов: Да, очень рады, что вернулись после долгого перерыва и снова выступаем.

— Какая-то конкретная задача стояла на чемпионат Москвы?

Жданова: Выйти, вернуться, вспомнить, как выступать. Попробовать лёд, попробовать новую программу.

Бабаев-Смирнов: Вспомнить соревновательный мандраж, соревновательные ощущения. Порадовать зрителей.

— Какие планы на сезон?

Бабаев-Смирнов: Ну, пока каких-то таких планов не ставили, пока рано говорить. Сейчас просто возвращаемся, вкатываемся и посмотрим, что будет дальше, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

В минувшем сезоне Жданова и Бабаев-Смирнов занимали 4-е и 8-е места на этапах Гран-при России.