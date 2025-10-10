Евгения Медведева: отсутствие флага и гимна очень сильно угнетает

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане (2018) и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась мнением о том, как отсутствие гимна и флага влияет на спортсменов, отметив, что рада за паралимпийцев России, которым вернули право выступать на турнирах с национальными символами страны.

«Отсутствие флага и гимна очень сильно угнетает. Морально становится сложнее выступать, ведь ты чувствуешь какое-то давление, которого быть и не должно. Поэтому мне очень радостно за наших паралимпийцев, которые заслужили право стоять на пьедестале, видеть флаг и слушать гимн.

Хочу отметить Аделию Петросян и Петра Гуменника, которые прошли олимпийский отбор в Пекине и заслужили в индивидуальном порядке право выступить на Олимпийских играх в Милане. Уверена, у них очень продуктивная подготовка сейчас. Несмотря на то что пока у них не будет ни флага, ни гимна, мы все знаем, откуда они, и будем болеть за наших. Олимпийские игры — это высшая ступень, на которую стремится подняться любой спортсмен», – приводит слова Медведевой ТАСС.