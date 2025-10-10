Жданова/Бабаев-Смирнов — о выборе музыки для ритм-танца: послушали, поняли — прям конфетка

Участники Гран-при России — 2024/2025 танцевальная пара Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов рассказали, как проходил выбор музыки для ритм-танца в этом сезоне.

— Расскажите о своём новом ритм-танце, он у вас очень необычный. Выбор музыки порадовал — болельщики в восторге.

Жданова: У нас программа, получается, про Валерия Леонтьева. И я — муза Леонтьева.

Бабаев-Смирнов: Да. Идею нам предложил наш любимый тренерский штаб. Предложили нам послушать музыку. Мы послушали, попробовали под неё на льду покататься. Поняли, что это то, что надо. Прям конфетка.

Жданова: Долго пересматривали выступления, искали костюмы, думали, какие подобрать, чтобы быть яркими. Потому что у Леонтьева всегда такие яркие, необычные выступления.

Бабаев-Смирнов: Запоминающиеся костюмы.

Жданова: Да. И он сам такой интересный и яркий, поэтому нужно было соответствовать, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.