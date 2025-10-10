Скидки
Жданова и Бабаев-Смирнов: пересмотрели много концертов Леонтьева для постановки ритм-танца

Аудио-версия:
Участники Гран-при России — 2024/2025 танцевальная пара Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов рассказали, как проходил процесс постановки ритм-танца, отметив, что для этого им пришлось пересмотреть много концертов Валерия Леонтьева.

Жданова: Очень хорошо. Мы как раз вернулись после моей травмы на поднятии сил. Поэтому мы работали на сборах, ставили программы все вместе, дополняли какими-то интересными движениями. На льду смотрели выступления Леонтьева, чтобы брать оттуда интересные движения, которые он делает, чтобы соответствовать ему.

Бабаев-Смирнов: Да, записей концертов Леонтьева было очень много пересмотрено. Потихонечку находили одно движение, потом к нему ещё одно движение, и так вся программа сложилась.

— Есть ли какие-то моменты в постановке, которые пока сырые и требуют доработки?
Жданова: Я думаю, пока сырое всё. Как говорится, нет предела совершенству. Всегда есть над чем работать.

Бабаев-Смирнов: Да. Доработки требует всё. Всегда нужно стремиться к лучшему. Есть к чему стремиться, – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

