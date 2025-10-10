Скидки
Рыбакова/Махноносов выиграли чемпионат Москвы в танцах на льду

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, выступающие в танцах на льду и тренирующиеся под руководством Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой, стали победителями чемпионата Москвы. За два танца дуэт получил 185,62 балла.

Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, которые лидировали после ритмического танца. Они набрали 183,75 балла. Тройку призёров замкнули Елизавета Шичина и Павел Дрозд, набрав сумму баллов 180,70.

Чемпионат Москвы по фигурному катанию. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Екатерина Рыбакова – Иван Махноносов – 185,62.
2. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано – 183,75.
3. Елизавета Шичина – Павел Дрозд – 180,70.
4. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 178,15.
5. Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков – 165,94.
6. Анна Соколова – Артем Ступин – 129,12.
7. Агата Монаширова – Алексей Тамеев – 121,02.

