Жданова и Бабаев-Смирнов рассказали о любимой музыке

Участники Гран-при России-2024/2025 танцевальная пара Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов рассказали, какую музыку они любят слушать, отметив, что им нравятся композиции прошлых лет.

— Вообще, часто слушаете такую музыку?

Жданова: Я — да. Я люблю. Мне очень нравятся не современные, а более старые композиции. Я вообще люблю и старые фильмы, и старую музыку, и старые книги.

Бабаев-Смирнов: Я музыку 70-х и 80-х слушаю меньше, но вот 90-е… Практически каждую песню, которую включаешь — какая-то такая атмосфера и душевность. Сначала ты один раз послушал, потом второй раз послушал, потом ты её уже подпеваешь, она у тебя в голове весь день крутится, и ты с этим пытаешься жить.

— А какие-то любимые треки есть в плейлисте?

Жданова: Так сразу, наверное, не назовёшь. Их очень много. Ну и я люблю музыку слушать под настроение. Смотря какое настроение. А чтобы прямо каких-то любимых, которые переслушиваю каждый день — таких нет.

Бабаев-Смирнов: Ну, «Казанова».

Жданова: Да, «Казанова». Теперь — «Казанова», – сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.