Фигуристка Жданова подробно рассказала о своей травме

Фигуристка Варвара Жданова, выступающая в паре с Тимуром Бабаевым-Смирновым, рассказала о подробностях своей травмы, отметив, что из-за выступления на Гран-при Москвы она усугубилась и фигуристке пришлось делать операцию.

— Вопрос к Варваре. У вас была травма. Можете, пожалуйста, рассказать подробно, что случилось?

— Перед началом прошлого сезона так получилось, что я сломала палец на правой ноге — мизинец. И было принято решение, что нужно выступать, кататься, потому что я могла. А уже потом, после этапа Гран-при в Москве, травма усугубилась, и выступать уже было нельзя — мне запретили врачи. И поэтому пришлось на какое-то время прервать спортивную деятельность. У меня была операция. И вот после операции я восстановилась, вышла на сборы и начала работать.

— А как прошла реабилитация у вас?

— Долго. Достаточно тяжело, потому что нужно было разрабатывать голеностоп, разрабатывать палец. Это всё приходилось делать через большие усилия. Но слава богу, что сейчас всё хорошо. Я очень надеюсь, что дальше будет всё без травм.

— Как вас Тимур поддерживал в этот трудный период?

— Он всё время мне писал, звонил, спрашивал, как я. Мы встречались несколько раз, разговаривали, чтобы я не унывала. Постоянно говорил, что он меня ждёт, что всё будет хорошо. Что ничего страшного: я выйду и всё будет замечательно, будем дальше работать. Тренерский штаб очень меня поддерживал, они тоже мне всё время писали, что мы тебя ждём, ничего страшного. Говорили: «Давай, спокойно восстанавливайся, выходи, всё будет хорошо». Поэтому я всем очень благодарна, что они меня дождались, что всё-таки я вернулась и что теперь мы выступаем, – сказала Жданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.