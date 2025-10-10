Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Варвара Жданова сообщила о поступлении в университет на режиссёра массовых зрелищ

Фигуристка Варвара Жданова, выступающая в паре с Тимуром Бабаевым-Смирновым, рассказала, на кого собирается учиться в университете.

— Как у вас межсезонье прошло в связи с таким непростым восстановительным периодом?

Жданова. Я готовилась к ЕГЭ. Появилось больше времени подготовиться, чтобы хорошо сдать, поэтому читала книги, смотрела фильмы, пыталась немного переосмыслить своё сознание, чтобы выйти в сезон уже более готовой к этому.

Бабаев-Смирнов. Времени на развитие было много.

— А какие экзамены вы сдавали?

Жданова. Русский, литература.

— На какие баллы сдали, если не секрет?

Жданова. Ой, баллы хорошие, за 90.

— Здорово! А вы поступили куда-нибудь?

Жданова. Да. Я поступила в РГУФК (РУС «ГЦОЛИФК». — Прим. «Чемпионата») на режиссёра массовых зрелищ, – сказала Жданова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.